Una cena explosiva, un pijama de ositos y una cita con Rajoy en ‘First Dates’

Esta noche las puertas del restaurante de ‘First Dates’ se han abierto para recibir a varias parejas muy diferentes. Guillermo llegaba con aires de ligón y asegurando que tenía bastante carisma de cara a las chicas. Para él ha llegado la explosiva Romina, una mallorquina que buscaba un hombre para realizar sus fantasías más ocultas.

La cita de ambos ha sido de lo más caliente. Romina hablaba de sexo con Guillermo, que cada vez se sentía más cómodo con la monitora. “Me gusta que me den palmaditas en la cara” decía de manera sensual Romina, mientras Guillermo se desarmaba. Y Romina siguió subiendo la temperatura de la cita durante la cena, “¿te gusta dominar?” le preguntaba a Guillermo, que tenía claro dar una segunda cita a Romina. Pero, Romina, a pesar de estar cómoda con Guillermo, confesaba que había algo que no le gustaba, y al final le dio un no a la segunda cita.

Por otro lado hemos conocido a Raquel y Raúl. Ambos han congeniado perfectamente desde el primer momento y sus tatuajes los han unido. Pero Raúl guardaba un secreto que Raquel ha conocido después de dar una segunda cita tinerfeño. “Me gusta dormir con pijamas de ositos” confesaba su secreto Raúl. Para Raquel, totalmente entregada a su cita, esto era algo con lo que podía tragar para seguir conociendo a Raúl.

Por último hemos visto llegar hasta ‘First Dates’ a Mercedes, una mujer “complicada” según ella. Había sido pitonisa, y según las cartas, su cita le iba a deparar algunas sorpresas. Para ella su tipo ideal era algo parecido a Mariano Rajoy, y llegó Benito. A pesar de intentarlo, Benito y Mercedes no han sido compatibles, y es que Mercedes buscaba a alguien para viajar y Benito no era esa persona.