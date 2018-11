Isa Pantoja y Omar Montes la vuelven a tener en el plató de ‘GH VIP 2018’

A menudo comentamos que el propio plató de ‘GH VIP 2018’ es un reality show paralelo a lo que suelo ocurrir en la propia casa. Ayer, Isa Pantoja y Omar Montes, volvieron a demostrar que hay mucha tensión entre ellos, y más cuando este fin de semana el cantante ha pasado por el Deluxe de Telecinco y someterse al polígrafo del programa.

Un polígrafo que no ha debido gustar demasiado a Isa Pantoja que ayer volvió a estar con la cara desencajada durante toda la gala de ‘Gran Hermano VIP: El debate’. La propia Sandra Barneda le preguntaba cada cierto tiempo cómo se encontraba, y Chabelita prefería callar. Ni siquiera habló de las enigmáticas palabras de Belén Esteban en su visita a la casa, ni de los porcentajes de las nominaciones, que destacan a un concursante por encima del resto.

Pero al final tuvo que estallar y no pudo contenerse para acusar a su ex novio de mentir en el polígrafo del pasado sábado. Omar Montes se defendía diciendo que él es “un caballero”, pero para eso estaba Belén Esteban para recordarle que “los caballeros no hacen polígrafos”. Isa Pantoja estalló delante de todos los espectadores acusando a Omar Montes de que “está allí por ella” y no por su faceta como cantante.

Omar Montes se volvió a defender acusando a la hija de la tonadillera de “falsa”. “Me criticas aquí, pero luego te vienes conmigo” le recordaba Montes, insinuando que detrás de las cámaras Isa Pantoja tiene otra actitud con él. Los espectadores de ‘GH VIP 2018’ volvieron a ver el espectáculo de Isa Pantoja con Omar, que siguen siendo, a pesar de ser los dos primeros expulsados del programa, más protagonistas que muchos de los concursantes de la casa.