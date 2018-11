‘First Dates’: El comentario de Susana que ha desatado la polémica en redes

Comienza la semana en ‘First Dates’ y con ella una nueva ola de invitados han llegado hasta el restaurante de Carlos Sobera para conocer el amor de su vida. Los primeros en aparecer por el restaurante han sido Carlota y Sergio, dos jóvenes que han sentido la llamada del amor desde el primer momento en que se han visto. Y mucho más cuando se han conocido y han descubierto que el techno y la música electrónica les unía.

No ha ido tan bien con Susana y Miguel en ‘First Dates’. Susana llegaba después de unos cuantos desengaños amorosos, “descubrí que mi novio me engañaba con otras” le confesaba a Miguel. “Me decía que las otras tenían más tetas que yo”, Miguel no daba crédito a lo que escuchaba de Susana. El chico por su parte, le dedicó un rap nada más llegar, y a ella le gustó, aunque la cita no fue lo deseado para los dos.

Cuando empezaron a hablar sobre las relaciones abiertas, Susana ha dejado claro que si Miguel quería estar con ella, era con ella y nada más. “¿Qué opinas de las relaciones abiertas?” preguntaba Susana, “si estoy con alguien, me olvido de todas” respondía tajante Miguel. Pero Susana no quería una respuesta a medias y se lo ha dejado claro, “hablar también es poner los cuernos”, un comentario que ha desatado la ira de los fans del programa en las redes.

Susana si con 20 años eres tan celosa con 10-20 años mas ni dejaras a tu pareja salir de casa #FirstDates759 — Ainoa 🇪🇸 (@AinhoaDo) 5 de noviembre de 2018

Al final Susana no ha querido segunda cita con Miguel, a pesar de que Miguel si había apostado por seguir conociendo a Susana.