‘Sábado Deluxe’: Omar Montes se cabrea y amenaza con abandonar el programa

Omar Montes se define como un hombre honesto y muy sincero. Es por eso por lo que cuando en ‘Sábado Deluxe‘ le han dicho que una de las preguntas había sido planteada por él mismo, se ha cabreado muchísimo. Él ha afirmado que esa pregunta no la ha planteado él y que tampoco tenía interés en que saliese, como se le ha dicho.

La pregunta en cuestión era la de “si alguna vez se había sentido manipulado por Chabelita”, a lo que él había contestado que no y el polígrafo determinó que mentía. María Patiño le comentó que desde la dirección decían que sí, que había sido él quien había pedido la pregunta, a lo que él no paraba de decir que no, que era mentira.

Tanto se ha enfadado el cantante que ha amenazado con levantarse. María Patiño le ha advertido que “tiene un compromiso con el programa y que sabe que él es un hombre serio”. Omar no tiene problemas en seguir contestando a las preguntas, pero no quiere que se digan mentiras.

Finalmente, la dirección de ‘Sábado Deluxe’ ha confirmado que no ha sido él quien ha pedido la pregunta, sino alguien de su entorno. Al escuchar esto, el cantante se ha tranquilizado y ha seguido contestando a las preguntas del Poli Deluxe.