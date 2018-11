Piden el boicot al bar de Dani Mateo en Malasaña por sus burlas a la bandera española

Tres firmas comerciales han anunciado en las últimas horas que cancelan todas sus campañas publicitarias con Dani Mateo y el programa “El Intermedio” por sus burlas a la bandera española.

Pero para algunos espectadores no es suficiente. Usuarios de las redes sociales están promoviendo el boicot al Ideal Bar, que el actor abrió el pasado mes de diciembre en el barrio madrileño de Malasaña junto a la también presentadora de televisión Lorena Castell.

En las últimas horas, Google ha recibido más de un millar de reseñas negativas de este establecimiento, con comentarios como los siguientes: “¿Es verdad que el dueño de este bar se limpia los mocos con la bandera nacional? Yo a un bar de una persona tan guarra y mal educada no iría nunca” o bien “No he ido nunca a este sitio. pero no iré jamás donde no se respeta a quien no tiene tu forma de pensar, sentir o donde por ser diferente implica que te desprecien. Hasta nunca Dani Mateo“.

Otro usuario ha escrito el siguiente comentario: “¿Es cierto que el sitio no es recomendable para ir a comer? Me han dicho que es una auténtica porquería”. Un poco más abajo se puede leer lo siguiente: “Los baños muy sucios, la comida malísima y cara, el trato deja mucho que desear. No volveré a ir a ese antro”.

Los internautas que han dejado en Google Maps estas críticas negativas no ocultan que el motivo es su malestar por la actuación del actor burlándose de la bandera española. Otro usuario lo ha hecho constar así: “Estuve cenando el otro día y la comida era asquerosa, patatas a lo Puigdemont… Por lo visto, si eres independentista te hacen descuento, si eres español te tachan de facha y te echan pelos de huevo en la comida”.

Durante los últimos meses, Dani Mateo ha promocionado en las redes sociales su bar de Malasaña con mensajes como el siguiente, publicado el pasado mes de enero: “Segunda vez que voy a mi propio bar y recuerdo en la puerta que cerramos los domingos. Fuck yeah! (pero de martes a sábado está de puta madre)”.

Para atraer a la clientela, también ha puesto en marcha promociones como la siguiente: “¡Martes de bingo para las señoras!”