‘Intercambio consentido’: la química surge entre Javier y Lara

Una semana más continúa ‘Intercambio consentido’, el nuevo programa de Antena 3 sobre terapias de pareja. Paloma tiene una necesidad de gustar y seducir, a pesar de estar en medio de una relación. Esto es lo que tendrá que trabajar con la coach Covadonga Pérez, que descubrirá que Paloma ha tenido una infancia un poco complicada, al igual que Javier. Debido a esto, Javier no es capaz de mostrar sus sentimientos y es eso mismo lo que deben trabajar.

Javier y Lara pasarán un día en el circuito de Jarama y podrán disfrutar de una noche de jacuzzi. La pareja tendrá una conversación muy interesante en la que el sexo será el tema principal. Además, Rubén recibirá un mensaje de parte de Lara en el que le cuenta cómo está yendo la convivencia con Javier. Le dirá que se siente muy bien con Javi y que incluso ha notado una ‘química entre ellos’, algo que ya no le pasa con Rubén.

Estas palabras destrozarán a Rubén que tendrá aún más inseguridades. No obstante, para animarle, Rubén recibirá la visita de la mejor amiga de Lara. ¿Cómo acabará esta historia en ‘Intercambio consentido’? Por otra parte, Miquel y Mónica no llevan bien que Joana y Juanra encajen tan bien y que no los echen de menos. Se desatará una nueva tormenta entre estas dos parejas.

Eli y Nieves, por fin, se conocen. Eli creará una estrategia para poder descubrir si Nieves verdaderamente quiere a David. Asimismo, entre confidencias, Nieves desvelará algo de su relación que hará que Eli cambie su actitud con David en ‘Intercambio consentido’. ¿Qué pasará mañana por la noche entre las parejas?