‘GH VIP 2018’: Suso está muy cabreado por las traiciones de sus compañeros

Parece que Suso no está pasando por un buen momento en ‘GH VIP 2018‘. Se ha dado cuenta de que algunos de sus compañeros no van con la verdad por delante y eso es algo que a él no le gusta nada de nada. Las traiciones no van con él y se lo ha dejado claro a su amigo Asraf en una conversación que mantuvieron tras las nominaciones. Al catalán le cabreo mucho la nominación de Ángel.

“Aquí hay gente peligrosísima, yo ya me siento que no doy una”, ha declarado. Es por eso mismo por lo que desde entonces ha decidido que va a hacer su concurso completamente solo y que no va a volver a confiar en nadie, ni siquiera en Aurah, su ahora ex pareja. Se ha quitado la venda de los ojos y ha empezado a desconfiar de todos, incluso de sus amigos.

¿Cómo vivirá el concurso Suso a partir de estos momentos? El catalán no se caracteriza por ser un concursante solitario en ‘GH VIP 2018’, sino todo lo contrario, por lo que es posible que esta situación se le haga muy cuesta arriba. Eso sí, parece que sigue confiando en su amigo Asraf, al menos por el momento.