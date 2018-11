‘Tu cara me suena’: Agoney y su magnífica imitación de Freddy Mercury

Freddy Mercury sigue siendo uno de los artistas más destacados de la escena musical hoy en día. Es por eso por lo que la imitación de Agoney en ‘Tu cara me suena’ había generado muchas expectativas. La buena noticia es que Agoney no decepcionó en su actuación y es que realizó una imitación espectacular. ¡Parecía que Freddy había vuelto a la vida!

Agoney se vistió con sus mejores galas, es decir, un look extravagante y característico del líder de la banda de ‘Queen‘, y se lanzó al escenario para conquistar a todo el público, además de al jurado. El cantante canario ha dejado totalmente sin palabras al jurado y se ha convertido en el rey del escenario, a pesar de que Anabel Alonso haya sido la ganadora de la noche en ‘Tu cara me suena’.

Mimi, además, no ha podido evitar echarse a llorar después de ver la actuación de su amigo, el invitado de la noche. Mimi se ha emocionado muchísimo al ver a su compañero de ‘Operación Triunfo’ en el escenario, y no nos extraña, ¡Nos ha emocionado a todos! Si fuese concursante de ‘Tu cara me suena’, le habría quitado el puesto a Anabel Alonso, sin duda alguna.