‘GH VIP 2018’: Suso, afectado por la ruptura con Aurah

La amistad entre Miriam y Aurah en ‘GH VIP 2018’ parece que es cada vez más intensa. La canaria y la peruana han comenzado a forjar lo que parece una bonita amistad. Además, a Aurah no se la ve demasiado afectada por la ruptura con Suso, es más, bromea con Miriam sobre sexo y pedos. La peruana, por su parte, le ha dicho que tiene que “encontrar un cholo power peruano que te ponga firme”.

Pero, ¿Qué pasa con Suso? ¿Cómo se encuentra él ante esta situación? El catalán está un poco más pensativo por lo que ha pasado, aunque le ha admitido a su amigo Asraf que “le alegra que le haya dejado, porque estaba muy enamorado”. A partir de ahora va a hacer su concurso solo en ‘GH VIP 2018’.

No obstante, a Tony y a Makoke les ha comentado lo siguiente: “lo he dejado con Aurah no porque no la quiera si no porque hay cosas que no van conmigo”. ¿Cuál es la verdad? Las imágenes nos dejan ver que Suso sigue enamorado de Aurah ya que en la fiesta de la noche Suso le dijo a Aurah: “¿Me vas ignorar todo el programa? Pero si no te he hecho nada”. Ella acaba con un “tú sabrás”.

“Esta vez me han dejado a mi. Yo no he dejado nadie. Yo me he aplicado. Cuando me dejan para mí es una excusa para irme de sábado noche. Me han dejado, voy a disfrutar de mi soltería unos días. Sabéis lo que pasa, que no se puede subestimar y a mí se me ha subestimado”, ha concluido Suso en ‘GH VIP 2018’.