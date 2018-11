Eduardo Casanova embiste contra ‘OT 2018’ por el despido de Itziar Castro

El reciente despido de Itziar Castro ha levantado una gran polémica entre algunos artistas amigos de la actriz como, por ejemplo, Eduardo Casanova, que no ha dudado en arremeter contra ‘OT 2018’ por el despido de Itziar, que habría estado bajo su dirección en la película de ‘Pieles’. La catalana anunció a través de la red social de Twitter que la decisión había sido tomada “de forma unilateral por la dirección del programa” y “comunicada de forma precipitada”.

El hecho de que Itziar Castro fuese despedida de forma tan apresurada, según dicen algunos, es porque Los Javis habían decidido volver a formar parte del programa. No obstante, muchos se han posicionado del lado de Itziar en la red social como ya hemos comentado. Eduardo Casanova ha dejado claro lo siguiente: “Nunca me ha gustado Operación Triunfo. Siempre me ha parecido un lobo con piel de cordero“, “un programa que no me interesa nada y que no merece a una actriz como @ItziarCastro. Enhorabuena Itzi, vienen cosas interesantes de verdad”, terminó de escribir.

Nunca me ha gustado Operacion Triunfo. Siempre me ha parecido un lobo con piel de cordero. Un naif pretendido, un discurso populista y blanco. Un programa que no me interesa nada y que no merece a una actriz como @ItziarCastro

Enhorabuena Itzi, vienen cosas interesantes de verdad — Eduardo Casanova (@educasanova12) October 31, 2018

Los seguidores de Eduardo le propusieron que fuese él quien diera las clases de interpretación, pero respondió de forma tajante “No creo que nunca interesase mi trabajo a un formato así y no creo que a mí me interese nunca ese formato”. Así que dudamos que Eduardo Casanova aceptase ese papel en ‘OT 2018’ o en cualquiera de las próximas ediciones.