‘Tu cara me suena’: Álvaro Soler, Melody y Agoney visitarán esta noche el programa

El programa de esta noche de ‘Tu cara me suena’, nos sorprenderá con algunas de las canciones más populares del verano y es que pese a estar ya en pleno octubre, parece que nuestras ganas de sol y playa no se van. Además, algunos de ellos también interpretarán baladas de todos los tiempos, y no lo harán solos.

Jordi Coll será el encargado de abrir la gala con un ‘Original y copia‘, un formato que a los concursantes les encanta. Tendrá que batirse en duelo con Álvaro Soler para ver quién mueve mejor la ‘cintura’. José Corbacho hará un papel que le encanta y es que tendrá que imitar al grupo de la Casa Azul, mientras que Mimi cambia por completo de registro para interpretar a Green Day.

Manu Sánchez será el siguiente, pero no actuará solo, se traerá a Melody para interpretar un tema de Álex Ubago y Amaia Montero. Anabel Alonso se meterá en la piel de otra grande ya que tendrá que imitar a Raffaella Carrá, casi nada. Pese a la dificultad, parece que Anabel está muy contenta con lo que le ha tocado.

María Villalón será María Dolores Pradera, Soraya será Dua Lipa y Brays Efe interpretará a Manzanita. Jordi Coll volverá para cerrar como Michael Jackson, aunque aparecerá Agoney para interpretar a Queen en ‘Tu cara me suena’. ¿Te vas a perder todo lo que se ha preparado para esta noche?