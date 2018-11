Maira no quiere seguir conociendo a Manu en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’

Manu era el favorito de Maira hasta el momento de la fiesta en la ‘Casa de los Tronistas’ de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. La actitud que tuvo Manu no le hizo ninguna gracia ni a Maira ni al resto. Manu golpeó tanto la mesa como la silla, una actuación que estuvo totalmente fuera de lugar. Esto provocó un gran revuelo y un gran disgusto a su tronista.

Es por eso por lo que hoy Manu ha decidido pedir perdón y acercarse a su tronista. Le ha admitido que se ha equivocado y que no tenía que haberse comportado de esa forma durante la fiesta. Maira le ha dicho que sí, que le perdona, pero que, ahora mismo, no tiene demasiadas ganas de seguir conociéndolo en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

Aún así, Manu le ha dicho que no quiere irse y Maira le ha comentado que se lo pensará por la noche, pero que no le da ninguna esperanza. La tronista ha perdido el interés ya que su actitud no ha sido la mejor y prefiere que Manu abandone la conquista. ¿Qué pasará con la pareja en ‘Mujeres y hombres y viceversa’? ¿Se irá Manu del programa del amor? Lo veremos muy pronto.