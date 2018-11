Hasta en Argentina se mofan del “lenguaje inclusivo” de Podemos: “Una pelotudez de nivel atómico”

El “lenguaje inclusivo” pregonado por Podemos traspasa fronteras. Y en algunos países han decidido que no van a perder ni un minuto en plegarse a una moda que, en España, fabricó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y luego han adoptado casi todos los partidos de izquierdas.

Este vídeo humorístico basado en un programa de la TV argentina, y difundido en las redes sociales, ofrece un retrato descarnada de quienes pretenden cambiar la realidad con el mínimo esfuerzo, es decir, por el simple procedimiento de cambiar el diccionario.

El locutor presenta a “una adolescente de clase media mantenida por sus padres, que nos quiere contar de qué trata la vida y hasta decirnos cómo tenemos que hablar, y por qué tenemos que hablar todos como subnormales a cambio de no ser tildados de fascistas por un grupo de inútiles que no han terminado ni la escuela”.

Y la joven se define con las siguientes palabras: “Hola, yo soy refeminista, ya compré el pañuelo y voy a la moda, ya pertenezco a un grupo y juego a que soy revolucionaria y mi vida normal y mediocre tiene un sentido importante”.

Carmena: “queridos, queridas y querides”

Y a continuación explica que “el lenguaje incluso surgió a partir de la idea de sentirnos superiores y superioras a la gente en general, pero desde un lugar cómodo y sin hacer esfuerzo alguno. Teníamos ganas de sentir que íbamos a crear un lenguaje que incluya a las personas que quedan apartadas del sistema, y así sentirnos recaritativas, remoralistas y revolucionarias“.

“Pero”, añade, “la verdad es que no teníamos ganas de aprender braille ni lengua de signos, ni mucho menos lenguas originarias y nada que requiera un mínimo esfuerzo para incluir a las personas que de verdad necesitan ser instruidas y tenidas en cuenta. Como esas personas no nos importan y aun así queríamos sentirnos moralmente superiores a la media, decretamos que a partir de ahora decir todes les persones es inclusivo. Y el que nos contradiga o ponga en evidencia que esto es una pelotudez de niveles atómicos será tildado de fascista, nazi o Lex Luthor”. No se pierdan el resto de su monólogo.

Durante la última fiesta del Orgullo Gay, la alcaldesa Manuela Carmena realizó su propia aportación al lenguaje inclusivo saludando a “ellos, ellas y elles, queridos, queridas y querides“.

Por su parte, la vicepresidente Carmen Calvo ha anunciado la intención del PSOE de reformar la Constitución para adaptarla al “lenguaje inclusivo, con o sin la ayuda de la RAE”. Haría bien en ver antes este vídeo.