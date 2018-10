Rami Malek pasea su sentido del humor por ‘El Hormiguero’

El programa de Pablo Motos, ‘El Hormiguero’, tuvo la esperada visita de un actor de talla internacional como Rami Malek. El norteamericano demostró un gran sentido del humor en su paso por España, mientras promociona su última película, ‘Bohemian Rhapsody’ donde encarna al popular músico Freddy Mercury.

Malek comenzó hablando en español, aunque rápidamente volvió al inglés en su entrevista, “tengo dos tías colombianas, y soy de Los Ángeles” comentaba el actor en el programa de Motos. Durante la entrevista el artista confesó que “he sido el papel de su vida” hasta el momento, encarnando a uno de los iconos más famosos de la música rock de la historia.

“Ha sido el mayor reto de mi carrera como actor” confesaba el también protagonista de la serie ‘Mr. Robot’. Hubo tiempo para todo, incluso para que Rami Malek bromeara a costa de Pablo Motios. Cuando el presentador daba paso al tráiler de la película, de repente una música se escuchó por error. El actor la calificó como de “porno de los 80” e insinuó a Motos que si era la música que escuchaba, “¿esto es lo que escuchas en casa?, en tu camerino sonaba esto” comentó entre risas el actor.

Igualmente, el actor confesaba en ‘El Hormiguero’ que con esta película ha querido tener un recuerdo, algo que nunca había hecho. “Me he guardado la dentadura que he utilizado. Me los han chapado en oro, y algún día los donaré a algo benéfico” confesaba Malek muy contento de haber participado en una producción de semejantes características.

Entre broma y broma, los colaboradores de Motos fueron pasando por el programa, y fue Pilar Rubio la que más sorprendió al actor y los espectadores realizando una prueba de baile, donde consiguió hacer seis bailes en uno, y se llevó la propia felicitación del actor de moda.