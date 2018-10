MYHYV: Moha se sincera ante sus pretendientas de ‘Mujeres y hombres y viceversa’

El malagueño Moha ha sido acusado en los últimos programas de ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ de ser demasiado frío con muchas de sus chicas, y es que el tronista no quiso dormir la pasada noche con Belén, o no tuvo una buena cita con Alba, que le acusaba de no tratar muy bien a sus chicas.

El tronista, que siempre se ha mostrado muy distante en cuanto a su pasado, ayer tuvo que dar un paso al frente para reconocer que no ha tenido una infancia demasiado buena. “No he tenido ni padre ni madre, mi vida no ha sido fácil” reconocía ante sus pretendientas el malagueño. “Nunca he tenido a alguien a quién contarle las cosas” confesaba Moha mientras Emma García reconocía que el malagueño no ha tenido una vida fácil.

“Tiene miedo a que le hagan daño” explicaba la presentadora de ‘MYHYV’. El propio tronista hablaba de las relaciones de pareja que ha vivido, donde nunca le ha ido demasiado bien, “las chicas me han hecho daño” admitía el pretendiente. El propio Moha, con los ojos llorosos confesaba ante la mirada de toda sus chicas que suele ser muy frío por estos motivos del pasado.

“Siempre estoy a la defensiva y pido perdón” comentaba el tronista. “No me han regalado nada, me lo he tenido que ganar yo”. El tronista quiere cambiar su manera de ser en ‘MYHYV’ y hoy tendrá la experiencia de la noche de Halloween, donde ayer vimos las primeras imágenes junto a sus compañeros de silla, Maira y Álex Bueno,