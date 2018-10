Una programación de miedo en televisión para la noche de Halloween 2018

Como cada año, la programación TV cambia en la noche de las brujas para ofrecer un extra de entretenimiento en la noche de Halloween 2018. ¿Qué nos espera este año? Cada cadena ha decidido hacer su propio repertorio y es por eso por lo que encontraremos programas especiales de Halloween a todas horas, no solo cuando caiga la noche.

Mañana, a las 15:45 horas, ‘Zapeando’ convertirá su programa de la tarde en todo un show de Halloween. En casi cinco años que llevan en antena, ha convertido su especial de Halloween en un clásico, y este año, en Halloween 2018, no iba a ser menos. ¡Llevan semanas preparando un programa al que no le faltará ningún detalle! Eso sí, parece que tendremos más sustos que tratos, así que es mejor que dejes la siesta para otro momento. Frank Blanco y todos su colaboradores lucirán looks terroríficos. Además, Cristina Pedroche enseñará a hacer algunos disfraces caseros.

En Divinity encontraremos varios especiales que no solo se emitirán el día 31 de octubre, sino que se quedarán con nosotros lo que queda de semana. Pero, ¿Qué podemos ver el día de Halloween 2018? ‘Un hechizo de amor‘ será la película que Divinity nos ofrece para la noche terrorífica, a pesar de que en esta veamos mucho amor.

Por otra parte, el día 1 de noviembre, a las 20:00 horas, se estrena ‘La casa de mis pesadillas’, un especial de los hermanos Scott en el que tendrán que levantar la casa más terrible en Las Vegas Boulevard. ¿Con qué nos sorprenderán los hermanos en esta semana de todos los Santos?

Neox estrena en Halloween un nuevo capítulo de la familia más divertida de la televisión ‘Modern Family‘, algo que es muy curioso ya que a Claire le encanta la noche del terror. ¿Con qué nos sorprenderán este año? Nova emitirá la película de ‘Amor sin fin‘ en prime time y en Mega disfrutaremos de un especial Halloween 2018 con programas como ‘Cazatesoros’, ‘La casa de empeños’, ‘¿Quién da más?’ y ‘Forjado a fuego’ a partir de las 16:45 h).

Así que si quieres tener un día entretenido de Halloween, lo tendrás en la programación TV de Halloween 2018.