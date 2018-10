‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’: Alba le abre los ojos a Moha

Alba se encuentra desubicada en el trono de Moha y es que no sabe si realmente le gusta o no le gusta su tronista en ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Es por eso por lo que hoy le ha plantado cara y le ha preguntado si él piensa en ella o no, porque sino, se va para no perder el tiempo. Moha le ha dicho que, ahora mismo, no quiere conocerla más íntimamente ya que hay otras pretendientas que le gustan más.

Esto no le ha sentado demasiado bien a Alba, que le ha preguntado que cómo estaría él si estuviese en su situación. Ella necesita saber si está ubicada en algún sitio o no, a lo que Moha no le ha dado una respuesta clara. Pero no es solo eso, Alba también está cansada de la actitud ‘teatrera’ de sus compañeras, especialmente de Belén ya que cree que está haciendo el papel de su vida. “Tu trono es un dilema y hacen contigo lo que quieren”, le ha dicho Alba.

Belén se ha defendido de los ataques de Alba y le ha contestado que “tiene envidia de no poder hacer eso con él”. ¿Es eso una confesión? ¿Está diciendo que manipula realmente a Moha en ‘Mujeres y hombres y viceversa’? Estas palabras han descolocado al tronista que parecía tener las cosas muy claras.

