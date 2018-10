‘Mujeres y Hombres y Viceversa (MYHYV)’: Maira se siente decepcionada con Marco

Marco fue el único pretendiente de Maira que no acudió al a no fiesta de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa‘, y parece que esto le benefició ya que se salvó de la bronca de su tronista, Maira. Al parecer, los pretendientes de Maira estuvieron tonteando con las pretendientas de Moha y eso le sentó muy mal a la tronista.

Por esto mismo, Marco se convirtió en el favorito de Maira y, por consiguiente, se llevó una cita muy especial con su tronista. En esa cita tan especial, Maira le propuso quedarse a dormir, a lo que él aceptó encantado. Pero parece que la noche en la casa de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ no fue como se imaginaban ambos ya que no hubo nada. Solo durmieron.

El caso es que Maira piensa que Marco sigue pensando en su ex y que por eso no hubo ‘confeti’ entre ellos. También hay que añadir que a Maira le ha llegado una información muy dolorosa. Al parecer, el pretendiente ha querido quedar con su ex y existen audios que lo corroboran, por lo que le ha pedido explicaciones.

Marco ha admitido que es cierto que se han visto porque coincidieron de fiesta hace ya un mes y medio, pero nada más. Han hablado por WhatsApp, pero no han quedado. Maira no está muy convencida del argumento que le ha dado Marco en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ya que cree que no le gusta lo bastante. ¿Qué pasara entre los dos finalmente?