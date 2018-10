‘GH VIP 2018’: Verdeliss se enfrenta a Tony tras conocer las primeras nominaciones

En el debate de ‘GH VIP 2018‘ se han conocido los nombres de los nominados. Miriam, El Koala y Verdeliss ya sabían que su permanencia en el reality show peligra, pero ahora también han podido saber cuáles habían sido las nominaciones reales, y parece que a Verdeliss no le ha sentado nada bien la estrategia de Tony. Es más, incluso se lo ha recriminado a la cara.

Verdeliss ha añadido lo siguiente: “Me gustaría agradecer a mis compañeros, porque estaba acostumbrada a estar siempre nominada, así que me alegro de no haberlo estado en un primer momento”. Pero las cosas cambiaron cuando Tony sacó a Makoke de las nominaciones y la incluyó a ella.

Tony le dijo que creía que ella no iba a salir de la casa y que por eso no dudó en meterla en la lista de los nominados. “No estoy de acuerdo con la explicación. Di que soy más prescindible que el resto. Entiendo que saque a Makoke, pero me estás poniendo en la palestra y no sabemos qué pasará. Las cosas de una semana para otra cambian”, ha dicho la YouTuber.

A raíz de esto, Tony ha confesado que espera que ella sea la primera en salvarse y es que está muy seguro de que no será ella la expulsada de la casa de ‘GH VIP 2018’, aunque eso nadie puede asegurarlo hasta el mismo momento de la gala.