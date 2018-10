‘GH VIP 2018’: El brik de la discordia muestra al Ángel más agresivo

Ángel Garó es el hombre de las mil caras y en los últimos días lo ha ido demostrando en la casa de ‘GH VIP 2018‘. Primero dice una cosa y luego hace otra. Es por eso por lo que ha tenido varios encontronazos con algunos de sus compañeros. Hoy, Ángel, ha tenido una discusión bastante grande con Miriam por causa de un brik de leche de Verdeliss.

La influencer se quejó de que le habían abierto su brik de leche, que es exclusiva para el crecimiento de su bebé. “Se ve perfectamente que esa leche es mía, porque tiene una etiqueta diferente. A mí me da igual que bebáis, es por mi niña”, ha comentado Verdeliss. Asraf, por su parte, ha comentado que le “ha sentado fatal que se le haga eso”. Finalmente, ha sido Koala el que ha confesado que la leche la habían robado Ángel y Makoke.

Fue entonces cuando Miriam decidió echarle en cara a Garó que hubiese cogido la leche de Verdeliss. Tras esto, Ángel ha realizado varios comentarios desafortunados como, por ejemplo, el siguiente: “Vamos a ver, es que no se te está robando nada. Pero me quema el nombre de Verdeliss en la nevera, que haya alimentos que sean exclusivamente suyos. Porque la diferencia la marca ella por una decisión propia: quedarse embarazada“. Pero Miriam no se quedó conforme y siguió discutiendo con él por haber cogido la leche de Verdeliss.

Fue entonces cuando Ángel Garó le gritó “Zorra” y “Vete a Perú”, unas palabras que sentaron fatal a la audiencia de ‘GH VIP 2018’. Pero, ¿Qué ha hecho ‘Gran Hermano’ después de escuchar estos ataques de Ángel? Absolutamente nada. Parece que el boicot del domingo, con el que perdieron una gran audiencia, no ha sido suficiente para demostrar que el público está descontento con cómo están llevando el reality show.