Boris, Carmen y Antonia, tres enemigos en las cocinas de ‘Masterchef Celebrity’

Boris ha sido el ganador en la primera prueba de ‘Masterchef Celebrity’. Por ello, el jurado le ha ofrecido el delantal dorado que le permite pasar directamente al siguiente programa. Haga lo que haga, ya está salvado de las nominaciones. Pero no es lo único que se ha llevado, también ha sido el capitán de ambos equipos en la prueba de exteriores.

El equipo azul, formado por Santiago Segura, Paz Vega y Mario Vaquerizo, ha sabido desenvolverse a la perfección y han sacado adelante los dos platos que tenían que realizar. En cambio, el equipo rojo, compuesto por Antonia Dell’Ate, Carmen Lomana y Ona Carbonell, no ha entendido bien qué es lo que tenían que hacer ya que su trabajo en cocinas ha sido un desastre.

Carmen y Antonia iban completamente a su bola y no hacían ni caso a Boris, es más, en uno de los momentos Boris ha perdido la paciencia y ha elevado la voz, algo que no es nada habitual en él, ¡Incluso los chefs se han sorprendido del pasotismo de las dos concursantes! Ni Carmen ni Antonia han seguido las instrucciones de Boris, lo que ha provocado que los platos no estuviesen listos para salir.

Jordi y Samantha se han tenido que poner los delantales para ayudar a las chicas en las cocinas de ‘Masterchef Celebrity’, Jordi a Antonia y Carmen y Samantha a Ona ya que el postre tampoco estaba listo. Finalmente han podido sacar los platos, aunque no como se esperaba, por lo que las chicas se han llevado el delantal negro.

Pero no solo eso. Boris, a pesar de ser inmune, también se ha llevado el delantal negro y ha tenido que realizar la prueba de eliminación de ‘Masterchef Celebrity’. Parece que, aunque fuera de cocinas se llevan muy bien, Antonia, Carmen y Boris no terminan de entenderse en los fogones.