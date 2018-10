‘Sábado Deluxe’: Raquel Mosquera muestra su nueva figura y habla de sus operaciones

Raquel Mosquera se ha sentado en ‘Sábado Deluxe‘ para hacer una actualización de su vida y, por supuesto para hablar de sus últimas operaciones estéticas y es que Raquel ha dado un cambio espectacular. Según ha confesado, han sido tres las operaciones a las que se ha sometido en estos últimos meses.

“Me he alisado la barriga, me he subido el pecho y me he hecho una liposucción de muslos”, ha dicho Mosquera. Vamos, que se ha realizado un completo para estar espectacular, y lo ha conseguido. Es cierto que la peluquera ya perdió mucho peso tras su paso por la isla de ‘Supervivientes 2018’, pero ha querido rematar su figura con estas operaciones que no le ha costado admitir.

Por lo demás, Raquel ha admitido que su trastorno bipolar está totalmente controlado. Toma dos pastillas al día y cada tres meses acude al psiquiatra para una revisión. Vamos, que ella hace una vida completamente normal y que teniendo bien su medicación nada se interpone en su camino.

Por otra parte, en ‘Sábado Deluxe’ también han hablado del torero Ortega Cano y de su boda. Raquel Mosquera confiesa que a ella, directamente, no la invitó, pero que si la hubiese invitado, habría ido. Ya sabemos que Raquel Mosquera no guarda rencor a nadie en ningún aspecto y ahora no iba a ser menos.