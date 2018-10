‘Sábado Deluxe’: Chabelita confiesa que su madre “los mantiene a todos”

El paso de Isa Pantoja por ‘GH VIP 2018’ ha supuesto toda una revolución. Es por ello por lo que la hija de Isabel Pantoja decidió acudir al programa de ‘Sábado Deluxe’ para, de una vez por todas, poner todas las cartas sobre la mesa. Y para que se sintiese cómoda, el plató de Telecinco se convirtió en una extensión de Cantora.

En el programa, Chabelita ha confesado que su madre es la que los mantiene a todos y que se ha perdido muchas cosas que la harían feliz por el qué dirán. Además, Isa también ha confesado que, después de salir de la casa de ‘GH VIP 2018’, su madre la llamó llorando para pedirle perdón por todo lo que había sucedido y por las llamadas que había hecho al programa de ‘Sálvame’. Ahora las dos tienen una relación mucho más sana que la que tenían anteriormente.

Isa también ha confesado que, en Cantora, ella y su madre tienen un lugar especial para charlar, como el que le ha montado Jorge Javier en el plató de ‘Sábado Deluxe’. Por último, la ex concursante de ‘Gran Hermano VIP’, ha confesado que no ha vuelto con Omar, pero que su relación es mucho mejor que la que tenían antes. Eso sí, también ha dicho que no vuelve con él por miedo a que le sea infiel, no porque no lo quiera. ¿Terminarán volviendo juntos?