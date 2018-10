‘OT 2018’: Miki y Natalia, los protagonistas del primer pase de micros

El primer pase de micros de la semana en ‘OT 2018’ no ha sido como todos esperaban y es que, a pesar de haber ensayado muchísimo, los chicos no han estado a la altura, o al menos no lo han estado todos. Algunos de ellos se han tropezado y no han logrado sacar adelante la actuación como les gustaría. ¿Qué les han dicho los profesores? Repasamos el primer pase de micros.

En el caso de Damion, uno de los nominados de la semana, los profesores le han dado ánimos para que continue haciéndolo de la misma forma, solo tiene que darle un poco carácter y, como no, afinación que es lo que más le faltó. Marta, por otra parte, ha escogido un tema de Michael Jackson para salvarse de las nominaciones, y parece que va por buen camino ya que incluso sus profesores la han animado. “Con esa garra que le estás poniendo, ¡va a ser como una bala!”, le han dicho.

Miki y Natalia han sido, sin duda alguna, los favoritos del profesorado hasta el momento. La pareja ha interpretado la canción de ‘Shallow’, de la película ‘Ha nacido una estrella’. “Se me han puesto los pelos de punta en varios momentos. No sé si por el recuerdo de la peli o por lo bien que lo habéis hecho”, han exclamado. Por ahora, parece que son la pareja más fuerte de la semana. ¿Veremos lo mismo en la próxima gala de ‘OT 2018’?

Famous y María han perdido la voz durante el ensayo de la canción ‘1,2,3’. Los chicos han puesto mucha energía para que todo salga bien, pero parece que tanto movimiento y tanto baile han hecho que la voz se vaya. No obstante, los profesores le han dicho que seguro que estarán bien y que esas cosas pasan.

Alba ha sido durante las últimas galas una de las concursantes que más ha brillado en el escenario y, aunque la interpretación ha sido espectacular, Manu Guix le ha advertido que cuando se pierde la letra, la magia se va, por lo que es importante que se aprenda bien este tema de Chavela Vargas para el próximo miércoles. Sabela, por su parte, debe afinar más la voz, aunque su interpretación no ha estado del todo mal.

Carlos y Marilia se han unido para cantar ‘Lucky’, pero parece que esta unión no ha sido lo que los profesores esperaban. Los hemos escuchado decir cosas como, por ejemplo, “Esto está muy lejos de ser un temón…” o “no puede ser que os salga tan mal”. ¿Conseguirán arreglarlo para la gala del próximo miércoles?

Por último, Noelia y Julia están luchando por alcanzar el mismo sitio en el que estaban, ser las favoritas de la gala. Es por eso por lo que, aunque el tema no está bien rematado, ha sido una de las mejores actuaciones que hemos visto en el pase de micros de ‘OT 2018’. ¿Qué pasa con la canción grupal? Que tienen que seguir trabajándola para que salga perfecta.