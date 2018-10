‘GH VIP 2018’: Miriam le cuenta a Verdeliss que pedirá la custodia compartida de su perro

No es la primera vez que Miriam Saavedra nombra que comparte una mascota con Carlos Lozano, concretamente un perrito llamado Glamuroso al que no ve desde hace un tiempo. ¿Por qué? Pues porque Carlos decidió quedarse con él. No obstante, Miriam ha estado investigando y ha confesado en ‘GH VIP 2018’ que cuando salga de la casa pedirá la custodia compartida.

Al parecer, hay una ley que le permite pedir la custodia compartida de su perro, lo que le permitirá verlo 3 veces por semana y, además, podrá exigir que nadie le cambie el nombre ya que Carlos le llama ‘Papi’, a pesar de que su verdadero nombre es el que ella le puso, Glamuroso.

Miriam se lo ha estado contando a Verdeliss y es que, según comenta, su perro es como un hijo para ella. Lo adora y lo echa mucho de menos, de ahí a que haya decidido pedir esa custodia compartida nada más salir de la casa de ‘GH VIP 2018’. ¿Qué pensará Carlos Lozano al respecto? ¿Dejará que vea al perro sin necesidad de acabar en los juzgados? ¿O quizá ella decida pedir la custodia completa del perro? Sea como sea, es el tema de conversación del día de Miriam.