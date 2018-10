‘Sábado Deluxe’: “El mayor error de mi madre fue enamorarse de Julián Muñoz”

Isa Pantoja ha querido sentarse en ‘Sábado Deluxe‘ para desmentir rumores y aclarar cómo es ahora su vida. Isa Pantoja ha decidido hablar de su madre en la entrevista con Jorge Javier, a pesar de que ha admitido que a su madre no le gusta nada de nada la entrevista que estaba haciendo en ese momento y es que ya sabemos que a la Pantoja no le va mucho eso de contar su vida en la televisión.

La hija de la tonadillera ha confesado que el mayor error de su madre ha sido enamorarse de Julián Muñoz ya que, hasta ese momento, todo iba bien en su vida. Asimismo, también ha admitido que no puede apoyar a Dulce por haber ofendido a su madre de forma pública. “La relación con Dulce no es la misma. Que no me haga cortar de raíz, porque lo hago”, ha confesado Isa.

“A mi madre le gustaría que fuera cantante y que me enamorara de un torero”, han sido las palabras de Isa Pantoja. Parece que Isabel Pantoja quiere que su hija siga sus pasos, y en parte puede que sea así ya que, aunque ella lo ha negado se la está relacionando con un torero en los últimos días.

Por último, Isa Pantoja ha comentado con Jorge Javier Vázquez en ‘Sábado Deluxe’ que Albertito, su hijo, quiere ser torero, algo que ha escandalizado al presentador.