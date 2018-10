El castigo a José Corbacho y Anabel Alonso en ‘Tu cara me suena’

Tanto José Corbacho como Anabel Alonso no han estado de acuerdo con la puntuación que Santiago Segura les ha dado en ‘Tu cara me suena‘. Anabel se queja de que le ha dado una puntuación muy baja para la actuación que ha hecho, mientras que a José Corbacho le ha dado una puntuación más alta que el resto, por lo que, según el actor, en tono bromista, le ha dicho que no ha podido hacer el pleno al 5 por su culpa.

El caso es que, después de recibir las puntuaciones, tanto Anabel Alonso como José Corbacho le han tirado los zapatos a Santiago Segura, Anabel Alonso por partida doble. Ángel ya le había advertido a Anabel Alonso por su comportamiento, por lo que, al hacerlo de nuevo, el presidente de la mesa ha querido poner un castigo a los dos actores.

¿Qué es lo que ha hecho Ángel Llàcer? Ha castigado a Anabel Alonso y a José Corbacho sentándolos en la escalera en mitad de las votaciones de ‘Tu cara me suena’, algo que, por otra parte, le ha encantado a Anabel Alonso ya que ha podido hablar con el público y mirar los votos que habían dado a cada uno de los participantes.