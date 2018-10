‘Mujeres y Hombres y Viceversa (MYHYV)’: Violeta confirma que ha vuelto con Julen

Hace unos días conocimos una triste noticia en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, Julen y Violetas habían roto. La historia de Julen y Violeta ha estado llena de altibajos pero, finalmente, el amor consiguió triunfar y, aunque Julen ya no formaba parte de sus pretendientes, la tronista decidió irse con el hombre del que estaba enamorada.

Es por eso por lo que la noticia de que habían roto conmocionó a todos los espectadores. Violeta intentó aguantar las lágrimas durante varios días hasta que uno de ellos no pudo más y terminó explotando. Contó que no sabía por qué habían roto, no había un motivo claro para hacerlo. Pero parece que el drama se ha acabado y que la pareja vuelve a estar junta.

Hoy, en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, Violeta ha acudido al programa con una gran sonrisa y es que, según ha explicado, la relación por el momento va bastante bien, aunque Violeta no quiere hablar muy alto”por si se le vuelve a ir la pinza y volvemos a discutir”. Eso sí, mientras ella grababa el programa, Julen estaba en su casa. Parece que ahora la relación es un poco más seria.

Por último, Emma les ha deseado mucha felicidad y espera que duran “por lo menos un par de días”.