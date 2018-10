‘Mujeres y Hombres y Viceversa (MYHYV)’: ¿Dejará Sandra de ser pretendienta de Álex?

Hace algunas semanas fuimos testigos de una confidencia de Álex hacia Sandra en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. En esa confidencia, se acusaba a Sandra de tontear con un chico por teléfono. Sandra, como es obvio, negó esta acusación y todo quedó en una anécdota. Pero parece que, finalmente, esto no será así y es que el tronista tiene nuevas noticias sobre este caso.

Álex ha recibido más información que confirma la confidencia sobre su pretendienta. Ella esta hablando con otro chico por teléfono. Aún así, Sandra sigue negándolo y se siente totalmente ofendida por la desconfianza de Álex hacia ella, lo que provoca que abandone el plató de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ pero, ¿Lo hará para siempre?

Sandra no está demasiado segura siendo pretendienta de Álex y es que entre las confidencias y que no gana los retos, no está segura de que alguna vez llegue a conocerlo del todo. ¿Significa esto que prefiere rendirse y abandonar la conquista de Álex? Es muy probable, especialmente después de que se haya descubierto que la confidencia podría ser verdad.

No te pierdas el programa de hoy, viernes 26 de octubre, a las 12:25 horas en Cuatro. El plató de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ estará que arde.