‘GH VIP 2018’: Miriam vuelve a vencer y Darek es el expulsado de la semana

Darek y Miriam se han enfrentado a la expulsión de ‘GH VIP 2018’ después de una semana muy intensa para ambos. Miriam ha vuelto a tener algunos enfrentamientos con sus compañeros, especialmente con Aurah, y a Darek lo hemos visto un poco más activo que de costumbre. Aún así, parece que las cosas estaban claras y es que el expulsado ha salido con más del 70%.

Darek ha sido el elegido por el público para salir de la casa de ‘GH VIP 2018’. El paso por la casa de Darek apenas se ha notado y es que ha sido uno de los concursantes que ha pasado desapercibido. Ni enfrentamientos, ni relaciones. Darek ha hecho un concurso muy ‘light’ y es por eso mismo por lo que el público ha preferido dejar dentro a Miriam.

Eso sí, parece que en la última fiesta han querido cambiar las tornas y Darek ha estado mucho más activo que en el mes y medio que llevan de concurso. Pero no le ha servido de nada y es que un solo día no cambia todo el concurso. Además, en esa última fiesta en ‘GH VIP 2018’, Miriam le recordó a Darek que tenía pareja fuera y que no debía ‘tontear’ con Makoke, a pesar de que este lo negase.