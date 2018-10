‘GH VIP 2018’: La llama del amor se ha encendido para Tony y Miriam

El beso entre Tony y Miriam ha causado revuelo en ‘GH VIP 2018’ y es que, aunque estuviesen actuando para ganar la prueba semanal, ahora parece que entre los dos ha saltado la chispa, aunque más para Tony que para Miriam. Él no para de bromear diciendo que ya no puede vivir sin ella y, aunque lo dice en broma, su insistencia nos hace pensar que hay algo más.

“¿Dónde está mi beso de hoy? Es que yo ahora sin un beso tuyo no puedo vivir”, decía Tony. “Tan solo hizo falta un beso para conquistarte. Hombre que me besa, hombre que no me suelta”, contestaba ella. Además, Tony le ha pedido el número de teléfono cuando salgan de la casa.

No sabemos si Miriam se lo estará tomando de forma seria en ‘GH VIP 2018’, pero nos hemos fijado en las miradas que Tony tiene para ella y, aunque no son de verdadero amor, sí que hay pasión en ellas. ¿Serán la próxima pareja de ‘GH VIP 2018’? ¿Habrá encontrado Tony, por fin, una sustituta para su ex novia?

La madre de Tony ha confesado que le gusta Miriam para su hijo, así que, teniendo la aprobación materna, poco queda para el anillo tras ‘GH VIP 2018’.