‘GH VIP 2018’: el comentario de Suso sobre terrorismo que ha revolucionado las redes sociales

La pasada semana ya vimos como el público de ‘GH VIP 2018‘ protestó ante la actitud de Suso con las mujeres, en especial con la que es su pareja dentro de la casa, Aurah. Ahora, Suso vuelve a ser el objetivo en las redes sociales debido a un comentario indignante que le ha lanzado a Asraf. Poniendo tono árabe, Suso le ha dicho a su compañero la siguiente frase: “Joder primo te estás poniendo muy nervioso, parar ya eh, o al final bomba en la botella”.

Para él puede ser una broma, pero a los espectadores del programa no les sienta nada bien y parece que no se da cuenta. Es por eso por lo que se ha vuelto a pedir la expulsión inmediata de Suso de ‘GH VIP 2018‘, aunque parece que Telecinco hace oídos sordos a esta petición del público (cosa que no hicieron con Omar).

Parece que Suso no para de meter la pata en el reality y no sabemos si lo hace queriendo o si realmente le sale ‘sin querer’. Para recordar algunos de los desprecios hacia Aurah y las mujeres, cabe destacar una de las últimas frases del catalán hacia la canaria: “Te veo enseñar el culo y las tetas a los tíos delante de mi p*** cara. A ver si te sabes comportar”.

¿Tendremos expulsión disciplinaria en ‘GH VIP 2018’ en las próximas galas? Si Suso sigue comportándose de esa forma, el programa no tendrá más remedio que echarlo.