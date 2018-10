‘OT 2018’: Mejores momentos de la Gala 5 de ‘Operación Triunfo’

Miki se convierte en el nuevo favorito del público de 'Operación Triunfo'

La Gala 5 de ‘OT 2018’ vuelve a certificar el avance de muchos de los concursantes de cara a ser los ganadores de esta edición del certamen. Aunque las actuaciones de esta noche han sido irregulares, los triunfitos están progresando adecuadamente dentro de la Academia del programa, y cada semana resulta más difícil proponer nominados al jurado.

Bien es cierto que el propio jurado lleva mucha razón cuando al valorar a Julio se referían a ella como una de las favoritas para ganar, admitiendo que existen dos grupos dentro de la Academia, “los que trabajan por no ser nominados y los que trabajan para ganar el programa”. Ante todo esto, Dave fue el expulsado de la noche, y Marta y Damion los nuevos nominados tras la Gala 5 de ‘Operación Triunfo’.

Premios Iris para Roberto Leal y ‘Operación Triunfo’

Los Premios Iris han sabido reconocer este año el enorme trabajo de La 1 por recuperar un formato que parecía olvidado tras sus últimos fracasos. Roberto Leal ha agradecido el premio a todos los espectadores, y a los Premios Iris que han otorgado a ‘Operación Triunfo’ el premio el Mejor Programa y a Leal el premio al Mejor Presentador.

“El patio” de Miki

Era el caramelo envenenado de la Gala 5. Un tema tan apetecible como difícil de cantar. Miki no ha ido sobrado, pero ha sido de los pocos en esta Gala 5 que ha conseguido despertar un punto de emotividad y de sensaciones entre los espectadores. Al jurado no le ha acabado de convencer la actuación de Miki, confesándole al aspirante que “la canción le ha superado”. A pesar de ello no podían nominarle ya que fue el favorito.

Firmas de disco de los triunfitos

La gira de ‘OT 2018’ comienza el próximo 2 de noviembre con la primera firma de discos de los concursantes expulsados hasta el momento. Málaga y Murcia han sido las ciudades elegidas por el programa. Además los fans, y los concursantes, rebosaron de alegría al saber que el día 3, los aspirantes que sigan en la Academia, firmarán discos en Barcelona, Zaragoza y Madrid.

Visita de Albert Espinosa a la Academia

Una de las visitas más llamativas de esta semana ha sido la del escritor y cineasta, Albert Espinosa, que contó su espectacular historia a todos los aspirantes desatando las lágrimas en muchos de ellos e invitándoles a disfrutar de cada momento dentro del concurso.

Miki favorito del público

Cada semana los espectadores están otorgando el favoritismo a una persona diferente, síntoma de que el concurso está siendo muy competido y que todavía no hay unos favoritos claros. Si que es cierto que aspirantes como Alba Reche, Miki, Julia o Natalia siguen estando en todas las apuestas para ganar el concurso. Esta semana Miki se ha impuesto por delante de Sabela y Alba Reche.

Miriam y Pablo López estrenan “No”

La ex concursante de ‘Operación Triunfo’, Miriam, llegaba a la Gala 5 acompañada de otro ex triunfito, Pablo López. La gallega es una de las cantantes más seguidas desde la última edición, y acaba de estrenar nuevo tema junto al malagueño Pablo López, “No”. Su carta de presentación llegó anoche en la Gala 5 de ‘OT 2018’.