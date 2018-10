María Castro recuerda en ‘El Hormiguero’ su pedida de mano en directo

Esta semana la cosa va de actores en ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos. El lunes veíamos pasar por Antena 3 a Mario Casa, para presentar su última película. El marres, eran Úrsula Corberó y Álvaro Cervantes los que se acercaban hasta el programa de Motos para presentar el estreno de su próxima película, a las órdenes de Julio Médem.

Anoche, ‘El Hormiguero’ volvió a contar con dos actrices en el programa, María Castro y Angy Fernández, que se acercaron hasta el plató del programa para repasar su nueva participación en la serie de la cadena, ‘Amar es para siempre’. Pero Pablo motos centró su entrevista en recordar un momento del pasado de María Castro en el programa.

Hace un tiempo atrás, la actriz acudió hasta el programa para promocionar su última serie, pero fue sorprendida por su novio, con una petición de mano en directo. La actriz rememoró ayer aquellos momentos y pudo dar algunos detalles de lo que no se vio en el programa. “Fue más original y emocionante de lo que había esperado” comentó Castro, “solo sabía lo que iba a pasar mi madre, porque José es muy tradicional y le pidió la mano antes” apuntó la actriz.

“Mi vida es privada, pero mi trabajo es público. Había gente que me dijo que me expuse demasiado, pero a mí me gusto. Y al que no le gustase, que cambie de canal” respondía María Castró a los críticos con su pedida de mano en ‘El Hormiguero’. La pedida no se ha consumado todavía, pero en unos meses la actriz dejará de ser la novia de José para convertirse en su esposa.