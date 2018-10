¿Han roto Amaia y Alfred de ‘OT’?

Amaia y Alfred comenzaron su amor en 'Operación Triunfo', pero algunas informaciones aseguran que la pareja ya no están juntos.

Mientras cada miércoles vivimos una nueva entrega de la nueva camada de ‘Operación Triunfo’, los antiguos integrantes del programa ya llevan unos meses fuera de la Academia y con ello, enfrentándose a lo que supone la fama, para bien y para mal. Mientras que de muchos compañeros de 2017 se habla de sus nuevos discos, Alfred y Amaia han sido noticia estos días, y no por su carrera musical.

Según el periodista, Enric Bayón, la relación de la ganadora de la pasada edición de ‘Operación Triunfo’, Amaia, y su novio al salir de la Academia, Alfred, podrían haber puesto punto y final a su relación en estas últimas semanas. El periodista daba estos detalles en el programa ‘Cazamariposas’ de Divinity, y aseguraba que la pamplonica podría estar interesada en otro cantante.

Se trataría de el cantante de la banda madrileña, Carolina Durante, de nombre Diego, con el que se le ha podido ver cantando en un concierto en Barcelona recientemente. Según el periodista, Diego sería el causante de la ruptura de la pareja más seguida de ‘OT 2017’. Alfred y Amaia no se han pronunciado al respecto y por ahora no existe ningún tipo de confirmación por parte de la pareja confirmando, ni desmintiendo, la noticia. Pero Instagram y las redes son muy “sabias” y apuntan a que Amaia ya no da Likes a su novio, para dárselos a Diego.

La pareja comenzó su relación en la Academia de ‘Operación Triunfo’ y fueron los elegidos para representar a España en el pasado Festival de Eurovisión de Lisboa. Han llevado su relación muy tímidamente y pero todavía no se han pronunciado al respecto de estas informaciones. ¿Serán ciertas?.