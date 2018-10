‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’: La fiesta de los tronistas acaba antes de empezar

Hoy en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ veremos las primeras imágenes de la ansiada fiesta de los tronistas en su casa. Pero la fiesta no va a ser lo que los propios tronistas e invitados esperan. Ayer la elección de los invitados, e invitadas, tuvo su momento en el programa cuando Álex Bueno dejó fuera a Imi, su favorita, y no la invitó a la fiesta. Por otro lado, Moha quiso invitar a una de las pretendientas de Álex Bueno, pero se llevó la negativa de Rosalva.

En el programa de hoy, Maira será la primera protagonista de la velada. La tronista va a llegar muy enfadada a la casa, y los pretendientes no va a entender nada. Parece que ha ocurrido algo fuera que no le ha gustado nada y va a llegar muy enfadada, hasta el punto de no querer empezar la fiesta junto a sus invitados del programa.

La entrada en la casa de Maira va a acabar con el buen rollo que parecía reinar en la terraza de la casa. Moha y Álex Bueno no van a entender nada desde el inicio, pero la fiesta va acabar antes de empezar, viendo como más de un pretendiente se marcha de la casa tras las acusaciones de Maira. Esta violenta llegada de Maira, va a precipitar las cosas entre todos los invitados y asistiremos a una verdadera batalla dialéctica entre tronistas y pretendientes.

Esto no ha hecho más que empezar en la casa, ya que la fiesta depara muchas sorpresas para todos los concursantes de ‘MYHYV’. Las descubriremos todas desde las 12:25 en Cuatro.