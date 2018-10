‘GH VIP 2018’: Así fue la tremenda bronca entre Tony Spina y El Koala en ‘Gran Hermano VIP’

Tony Spina alzó la voz por primera vez en 'Gran Hermano VIP' para llamar "falso" a El Koala

La noche de ayer sirvió para ver como los concursantes de la casa, a pesar de sus esfuerzos por no demostrarlo, están separados en varios grupos, tal y como comentaba El Koala en la gala de anoche de ‘GH VIP 2018’. Según El Koala existen dos grupos dentro de la casa, el sexteto formado por Asraf, Darek, Suso, Mónica, Aurah y Makoke, y luego los tres más nominados hasta el momento, Miriam, Verdeliss y el propio Koala.

Pero de Tony Spina no decía nada, simplemente se limitó a decir que “va por ahí de buen rollo con unos y otros”. Fue con su alegato a favor de que Darek se marchara de la casa, cuando Tony Spina lo llamó “falso”. Según el italiano, El Koala está demostrando ser “el mayor estratega de la casa” y que parece que miente cuando dice que no había visto ningún reality fuera de la casa.

El Koala no se quedó callado y también tachó a Tony de “falso”, “falso en todo” comentaba El Koala, para acabar advirtiendo al italiano que “lo había calado”. Tony no pudo soportar tales acusaciones, y por primer vez en el concurso de ‘GH VIP 2018’, lo vimos realmente alterado y pidiendo explicaciones al músico malagueño. “Dime ¿qué cosas he hecho de falso?” le preguntó el italiano , “todas” respondió tajante El Koala.

La pelea entre ambos continuó después con el mismo bucle donde Koala acusaba de “falso” a Tony, mientras este le pedía ejemplos de su falsedad. Las redes no dejaron pasar este momento y se posicionaron a favor de El Koala en su disputa con Tony.

#GHVIPLímite6 Ángel,NO puede cambiar nominado q la pandilla basurilla,se Enoja,KOALA,si quiere q se valla DAREK,es falso,XQ le corta el pelo,sin embargo TONY siempre nómina a Miriam,Y sin embargo ella,cocina! Pero como son ellos,es diferente?TONY FALSO. — Yiyoteee (@yiyoteee) 23 de octubre de 2018

Antes que a Tony, aunque la carpeta con Míriam esté viva, prefiero al Koala. Es el único que le planta cara a la mugrepandi sin miedo y es el único que SIEMPRE ha estado para Míriam. #GHVIPLímite6 — VIP DAREK AL 27510 (@fvckmugrepandi) 23 de octubre de 2018