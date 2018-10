‘Intercambio consentido’: Joana se acerca a Juanra, mientras Miquel ya duerme en el sofá

El docu-reality de Antena 3, ‘Intercambio consentido’ vivió ayer la entrada de dos nuevas parejas para intentar arreglar su situación de pareja . Lara y Rubén y Paloma y Javi, se intercambiaron durante dos semanas para reflotar su relación. Las dos parejas comenzaron con fuertes confesiones, por un lado, Lara y David han pasado de estar muy enamorados , ser prácticamente compañeros de piso. Y es que según Lara, “antes lo hacíamos hasta seis veces al día”, y ahora la pareja ni se besa.

Por otro lado, los celos enfermizos entre Paloma y Javi van más allá de simples discusiones de pareja. Javi se considera celoso, no lo oculta y hasta ha dejado de quedar con amigos “porque sospecho de ellos” comentaba. Por su parte, Paloma ya no siente la mirada de enamorado de Javi, y entró con mal pie al programa cuando descubrió la edad de la pareja de Rubén. “Mi novio con una chica de 24”, comentaba mientras comenzaba a llorar, “tenía que ser más mayor, no tenía que ser tan joven” gritaba mientras lloraba, y es que Paloma quiere tener 20 años eternamente.

Por su parte Joana y Miquel siguen siendo los protagonistas de ‘Intercambio consentido’. El “machito” Miquel sigue sacando de sus casillas a Mónica, y ya han tenido unos cuantos enfrentamientos en la convivencia. “Miquel tiene el ego en Bielorrusia” comentaba Mónica sobre el almeriense. Un muro de contención en la cama, y el sofá, ya son la tónica en este intercambio. Aunque Miquel sigue dispuesto a mostrarse tal y como es, a Mónica no le cae nada bien.

Pero sus parejas parece que sí han tenido más conexión. Juanra preparó una cena a Joana, con ostras y vino blanco, que dejó a la chica impactada, “esto es como demasiado romántico” apuntaba ella entre risas, pero el detalle de Juanra le pareció extraordinario, “si estuviera sin pareja, podría estar con Juanra” confesaba la vitoriana.

La semana que viene Mónica y Joana se van a conocer en ‘Intercambio consentido’, y Miquel verá una serie de vídeo que no le van a gustar nada.