Mario Casas acudió ayer noche hasta ‘El Hormiguero’ de Antena 3, para promocionar su última película, “El fotógrafo de Mauthusen”, en la que ha sufrido un cambio de físico espectacular para meterse de lleno en el papel que le correspondía. Pero su visita no fue todo lo cordial que podríamos imaginar, y es que Pablo Motos no dejó de lanzarle dardos y hachazos durante toda la entrevista al actor.

Aunque no es la primera vez que acude al programa de Motos, Mario Casas se mostró muy seco con las preguntas de Motos, y sólo hay que repasar su despedida para darnos cuenta de que el actor no estuvo del todo cómodo en el plató de ‘El Hormiguero’. “Cuéntame de qué va la película” preguntaba Motos a Casa, que le contestó con un “yo pondría el tráiler, ¿para qué voy a contar las cosas dos veces?” dejando a Pablo un poco helado, “he visto gente vaga” contestaba entre risas Motos, “Es la primera vez que le pido a alguien que me explique su película y me pide que le ponga el tráiler”.

El cambio físico del actor en la película también fue un tema recurrente en la entrevista a Mario Casas. El actor ha tenido que seguir una dieta muy estricta para conseguir el aspecto desnutrido y desaliñado que vemos en el film, y perder 12 kilos de peso. “He tenido que alimentarme con brócoli y claras de huevo” confesaba el actor, “me saciaba con chicles en la hora de la cena” apuntaba Casas. Además, para conseguir el aspecto de Boix, tenían que maquillarlo y ponerle unas orejas bastante grandes, “se tiraban 25 minutos para colocármelas”, un comentario para el que Motos solo pudo responder, “qué gilipollas sois los guapos”.

Entre risa y risa, hachazo e ironía llegamos al final de la velada, y aunque Motos aseguraba que lo había pasado muy bien con Mario Casas en plató, el actor se despidió con un seco y vacío “pues muy bien”. Una despedida un tanto extraña si los dos habían estado tan cómodos, ¿o será que no?.