La novia de Darek, Candela, visita la casa de ‘GH VIP 2018’

La noche de los lunes suele ser noche de visitas a la casa de ‘GH VIP 2018’, y hoy no iba a ser una excepción. La novia de Darek, Candela, ha visitado la casa de Guadalix para dar el último ánimo a su novio antes de la decisiva noche del próximo jueves, donde el polaco está nominado junto a Miriam Saavedra y El Koala.

Darek no ha tenido mucho protagonismo durante este mes en el programa, viéndose en una segunda posición debido a las historias de amor y los malos rollos de la casa con Miriam Saavedra. Pero esta semana ha sido nominado por Ángel Garó, y eso le ha sentado muy mal al polaco. Candela, ha acudido a la casa para dar ánimos a su amado, “no siempre tenemos que ser protagonistas, pero sí hay que darlo todo” le comentaba Candela.

Entre beso y beso, Candela ha procurado hacer ver a Darek que debe mostrarse mucho más a los demás para que el público descubra al verdadero Darek. “Cuéntale a la audiencia qué hay dentro de ti, ábrete, brilla” le exponía Candela al polaco. También ha querido dar un consejo a su novio, “el público de ‘Gran Hermano’ es una audiencia super pasional, ellos esperan de ti que empatices sentimentalmente con ellos, que seas generoso con tus sentimientos”.

Darek no ha parado de mirar a su novia, que le ha regañado porque ha dejado de cantar. “Es que no me sale” contestaba Darek. Mañana veremos la cita completa en ‘GH VIP: Límite 48 horas’, donde también verán de nuevo los porcentajes ciegos de los nominados.