María Castro, séptima expulsada de ‘MasterChef Celebrity’

Los fogones de ‘MasterChef Celebrity’ han vivido esta noche una nueva jornada de expulsión. María Castro ha sido la elegida para abandonar el programa tras un mal cocinado en la prueba final de esta semana. La jornada empezaba con un nuevo reto de robar comida de la cesta de sus compañeros. Una prueba que suele traer muchos problemas a los participantes, y que solo Paz Vega y Ona Carbonell, han conseguido superar con buen éxito, y se han convertido en las líderes de la semana.

En la prueba de exteriores, los concursantes han cocinado para un gran elenco de músicos de nuestro país para conmemorar los 200 años del Teatro Real. Becky G, Amaia Montero, que se ha pasado por las cocinas, Carlos Baute, Blas Cantó, Pitingo o el grupo Taburete, han sido algunos de los invitados esta noche a las cocinas de ‘MasterChef Celebrity’. Pero la prueba no ha sido todo lo que querían, y casi unos cuantos comensales se quedan sin comer por el olvido de los concursantes.

Eva González ha tenido que intervenir en cocinas para recordar a los cocineros que faltaban platos por salir. Además el postre de hoy, ha sido uno de los peores que han realizado en el programa. A pesar de esto, los jueces han otorgado el premio a la mejor de la prueba a Paz Vega, por dirigir a su equipo y trabajar más que nadie. En su defecto, el equipo rojo de Ona Carbonell, ha sido propuesto para la prueba de eliminación.

Mario Vaquerizo, Antonia Dell’Atte, Ona Carbonell y María Castro, han tenido que cocinar platos vanguardistas con historia para convencer a los miembros del jurado y no ser los elegidos para marcharse del programa. Mario Vaquerizo ha sido uno de los que más ha gustado a los jueces con su Foie de pato. Por su parte Antonia Dell’Atte ha defraudado a los jueces, que no han aceptado demasiado su cocinado. Lo mismo ha ocurrido con María Castro, donde los jueces no han entendido demasiado su creación.

Finalmente, Pepe, Samantha y Jordi, han decidido que María Castro sea la expulsada de esta noche, por su falta de criterio en el plato cocinado.