‘GH VIP 2018’: Por fin hubo beso entre Tony Spina y Miriam Saavedra en ‘Gran Hermano VIP’

La jornada de anoche de ‘Gran Hermano VIP: El Debate’ nos dejó muchas imágenes que comentar y entre ellas nos dejó el final de la prueba semanal donde los concursantes debían interpretar una telenovela. El público eligió a Miriam Saavedra y a Tony Spina como protagonistas de la trama, y en ese momento surgió en redes sociales un llamamiento para que los dos se besaran en ‘GH VIP 2018’. La prueba no la superaron, ya que el público votó a favor en un 54%, y debían obtener el 60% de los votos. Así que estarán con un euro al día por persona, una semana más.

Desde hace unas semana se lleva especulando con los dos concursantes y muchos apuntan a que a Tony le atrae Miriam Saavedra. Por eso ayer vivimos uno de los momentos más esperados de esta edición, cuando la trama de la telenovela terminaba y los dos se fundieron en un apasionado beso hasta caer en la cama del decorado.

Fue tal la intensidad de su beso, que Tony acabó con los labios marcados de rojo por el pintalabios de Miriam, y justo al terminar pudimos escuchar a la peruana decirle a Tony, “menudo beso me has dado”, entre risas. Los dos se fueron muy satisfechos del set de rodaje, y lo que empezó como una broma en las redes sociales, acabó por culminarse ayer en directo en ‘GH VIP 2018’.

Hablando de la prueba.

Suso: El beso estaba súper bien hecho, eh. Ha sido un besazo.

Tony: Mi beso ha sido real, eh. Yo lo he sentido.

Miriam: Sí, sí, si hasta me has metido lengua.

Tony: Ten cuidado que esta noche voy pa’ tu cama.

