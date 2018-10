El Koala y Miriam se unen para hablar mal sobre sus compañeras en ‘GH VIP 2018’

No solemos ver nunca a El Koala hablar mal de sus compañeros en ‘GH VIP 2018‘, pero parece que el haber hecho equipo con Miriam Saavedra le ha dado fuerzas y valentía para despotricar sobre sus compañeros, especialmente sobre Mónica y Makoke.

El Koala le ha confesado a Miriam lo siguiente: “Me parecen feísimas pero yo no entro en el insulto de decirle a Mónica o Makoke lo feas que son”. Miriam se ha echado a reír y es que le hace gracia que El Koala se meta con sus compañeras ya que esa suele ser su misión.

Después de esto, Miriam le ha dicho a El Koala que están muy retocadas y que, aunque todo el mundo tiene derecho a retocarse (ella misma ha confesado que se ha puesto pecho y que se ha operado la punta de la nariz) conviene no hacerlo mucho ya que sino acabas igual que el resto. ” Solo me he retocado la punta de la nariz porque si empiezas a ponerte cosas terminas como una ‘chicholina”, ha dicho la peruana.

Suponemos que estas imágenes no le sentarán nada bien ni a Makoke ni a Mónica cuando las vean ya que, aunque no tienen una relación estrecha con El Koala en ‘GH VIP 2018’, nunca pensarían que él despotricaría sobre ellas.