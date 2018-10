Conclusiones del primer pase de micros de la semana en ‘OT 2018’

Los concursantes de ‘OT 2018‘ han afrontado su primer pase de micros para la próxima gala 5. En esta ocasión, encontramos más canciones en solitario que dúos y una canción grupal que les ha encantado a los chicos. Pero, ¿Cómo ha ido el pase de micros? En general, los chicos han tenido pequeños fallos que deben solucionar antes del lunes.

Natalia y Julia, las favoritas en las galas anteriores, no han decepcionado a los profesores. Eso sí, no tienen la actuación perfecta. ‘Está de pase de lunes’, han dicho los profesores. Carlos, por otra parte, ha realizado una actuación correcta, a pesar de que Noemí lo ha visto demasiado serio. Tiene que pulir un poco más la canción para que llegue perfecta la gala del miércoles.

Dave, por su parte, ha tenido algunos problemas con la canción, aunque a Itziar le encantó la actuación de Dave ya que lo ha visto muy auténtico. Ha sido él mismo. Aún así, tienen que mejorar esos pequeños problemas de dicción que ha mostrado, al igual que Alba y Famous, que no se sabían demasiado bien la letra.

La canción grupal que ha puesto el broche a este pase de micros ha sido “Me encanta (I love it)” de Nancys Rubias. Pero a los profesores no les ha hecho demasiada gracia la actuación de los chicos. “No le habéis dedicado nada de tiempo”, se ha quejado Manu en ‘OT 2018’: “No podemos venir a un pase con un nivel así”.