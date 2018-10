Soraya vuelve a hacerse con el premio en ‘Tu cara me suena’

Soraya es una de las grandes favoritas de ‘Tu cara me suena’ y es que todo lo que hace, lo hace bien. En la noche del viernes, Soraya volvió a deslumbrar al jurado al imitar a Annie Lennox, una imitación que no era nada sencilla. Se llevó su segunda victoria en el talent show con el tema ‘I put a spell on you’, una canción que pertenece a la banda sonora de ’50 sombras de Grey’.

En esta ocasión, la ganadora donó esos 3.000 euros de premio a la ‘Fundación Santuario GAIA’, un centro de recuperación para que los animales de granja que han sido maltratados vivan de una forma digna. Detrás de Soraya, los más votados de la noche fueron José Corbacho y Manu Sánchez.

Soraya ha tenido que hacer un gran esfuerzo por cambiar su registro vocal y es que no es nada fácil imitar a la británica. Es por eso por lo que todos los miembros del jurado aplaudieron su actuación y la felicitaron. La cantante extremeña no podía haberlo hecho mejor.

El que sí podría haberlo hecho mejor era Carlos Baute, que le tocó interpretar la canción de ‘Sweet Child o’ mine’ de los Guns N’ Roses. Es cierto que la voz es muy difícil de imitar, pero el jurado opina que él no ha dado todo lo que podía esta noche en ‘Tu cara me suena’.