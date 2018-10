Miriam se derrumba con Verdeliss en ‘GH VIP 2018’

A pesar de que Miriam Saavedra siempre suele mostrar su cara más divertida a los espectadores en ‘GH VIP 2018’, también tiene sus momentos de bajón. En la fiesta, entre baile y baile, Miriam se ha sentado en el baño con Verdeliss y ha abierto su corazón como nunca lo había hecho. ¡Miriam, por fin, ha echado todo lo que sentía!

La modelo le ha confesado a la influencer que quiere quedarse en la casa de Guadalix el próximo jueves, que no quiere ser la expulsada, ya que, aunque en la casa tiene algunos conflictos, los que le esperan fuera de ‘GH VIP 2018’ son mucho peores.

Le ha contado a Verdeliss, su ahora mejor amiga dentro de la casa, que tiene sentimientos encontrados ya que quiere a alguien, pero no puede ser. Los encontronazos que tiene fuera no son tan fáciles de solucionar ya que hay sentimientos de por medio. ¿Se estará refiriendo a su ex pareja, Carlos Lozano?

Verdeliss, como una buena amiga, le ha aconsejado que tiene que pensar que están de paso y que eso no es permanente. Aún así, Miriam ha confesado que “No quiero salir por no darles el gusto… van a brincar de felicidad, sobre todo la madrastra y los majaderos”. ¿Será ella la siguiente expulsada de ‘GH VIP 2018’?