Lolita se sienta en ‘Sábado Deluxe’ para contar su primera experiencia como abuela

Esta noche, en ‘Sábado Deluxe‘ pasará algo inimaginable. Lolita Flores se sentará en el sofá del Deluxe para hablar de su experiencia como abuela. Lolita Flores proviene de una saga familiar llena de artistas, una familia conocida en el mundo entero que ahora se ha ampliado gracias a su hija, Elena Furiase.

Lolita ha decidido acudir al programa para contestar algunas preguntas en ‘Sábado Deluxe’ y es que no puede estar más feliz. Eso sí, será una entrevista bastante intensa y es que, como siempre, aunque Lolita ha ido a hablar de su nieto, algunas preguntas podrían incomodarla, sobre todo porque no es muy dada al mundo de la prensa rosa.

Pero no solo Lolita acudirá al programa. Omar Montes, ese que decía que el mundo de la televisión no era para él, acudirá esta noche al plató de ‘Sábado Deluxe’ para contestar a todo aquello que quieran los colaboradores. Parece que el ex de Isa Pantoja le ha cogido gusto a los platós de televisión, y no para cantar precisamente.

¿Qué dirá Isa Pantoja de todo esto? En la salida de Omar de la casa de Gran Hermano VIP, vinos como Chabelita le decía que ahora que ya había salido esperaba no verlo por los platós. Pues dicho y hecho. Esta noche Omar Montes estará en ‘Sábado Deluxe’ a partir de las 22:00 horas.