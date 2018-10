Julia decide no salvar a Carlos Right en la gala 4 de ‘OT 2018’

En la gala 4 de ‘OT 2018‘ nos llevamos una verdadera sorpresa y es que Julia decidió no salvar a su compañero Carlos Right, con el que pasa la mayor parte del tiempo, sino que votó para que Dave no saliera nominado. Al final el voto de Julia no sirvió para nada, ya que Carlos y Dave son los nominados, pero este suceso no ha pasado desapercibido para nadie en la Academia de ‘Operación Triunfo‘.

Al salir Carlos Right nominado, todos pensaban que Julia destinaría su voto a él y es que los chicos mantienen una relación muy cariñosa. Están todo el día juntos. Pero a la hora de la verdad, todos se quedaron con la boca abierta al ver que el voto de Julia iba para Dave. No sabemos muy bien por qué decidió seguir esa estrategia, ¿Pensaría que de todos modos Carlos no iba a salvarse de la nominación?

La mayoría de sus compañeros escogieron salvar a Sabela, por lo que, finalmente, Carlos y Dave se terminarán enfrentando en la siguiente gala para ver quién se queda una semana más en la Academia de ‘OT 2018’. Eso sí, ya en la escuela, Carlos y Julia se han sentado a hablar. Carlos le ha preguntado si le va a echar de menos y Julia le ha contestado “Un poco…”. ¿Qué oculta Julia?