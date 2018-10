‘GH VIP 2018’: los mejores momentos de la gala 6 de Gran Hermano VIP

La salida de Techi de ‘GH VIP 2018‘ no nos ha cogido de sorpresa y es que las votaciones por parte del público estaban muy claras. Querían ver a Techi fuera por toda la polémica que ha formado con Omar Montes, el ex novio de Isa Pantoja.

Pero no es la única polémica que hemos visto la pasada noche en ‘Gran Hermano VIP’. La historia de Aurah y Suso, la pelea entre Miriam y Ángel o las palabras de Makoke hacia Kiko Matamoros han sido también el foco de atención de la gala.

Aurah se emociona en directo

Uno de los momentos más emotivos de la noche lo vimos al principio de la gala 6, cuando Jorge Javier decidió conectar en directo con Aurah desde el confesionario para hablar de su paso por el programa y de cómo lo está viviendo.

La canaria ha admitido que es un descanso para ella ya que ocuparse de su hijo 24 horas al día la deja psicológicamente agotada, y no es para menos. El hijo de Aurah sufre una enfermedad rara y tiene que tener atención las 24 horas del día. Es por eso por lo que, a pesar de lo que pase dentro de la casa, es un descanso para ella. Eso sí, Aurah echa muchísimo de menos a su hijo ya que no ha pasado nunca más de un día sin verlo.

Jorge Javier ha aprovechado la conexión para hablar sobre el juicio que tiene contra Jesé, el padre de su hijo. Aurah tendrá que prestar declaración a través de una videollamada. Admite que está segura ya que “verdad solo hay una”.

El presentador también ha hablado con ella sobre su relación con Suso. Aclara que, aunque ahora están muy bien, han tenido unos días complicados. Se ve que ambos se quieren, pero también es cierto que dentro de la casa todo se magnifica.

Ángel Garó y Miriam Saavedra

Ángel Garó afirma que Miriam es una mujer bipolar y es que no entiende por qué cambia tanto cuando conectan con Jorge Javier. El actor admite que Miriam tiene buen corazón y que es una buena niña, pero que esos cambios de personalidad lo tienen loco.

Miriam, como era de esperar, se ha defendido de esas acusaciones de Ángel frente a las cámaras, aunque luego, cuando la conexión ha terminado, hemos podido ver como se acercaba a él de forma suave y delicada. Vamos, que Miriam está dejando a Ángel muy confundido.

El humorista ha dejado claro que cree que Miriam está haciendo un personaje y que ella en realidad no es como se ve en los directos, sino como se ve en el día a día.

La confesión de Makoke

Es cierto que Makoke apenas ha abierto la boca en ‘GH VIP 2018’, pero en la cena con Mónica parece que ha conseguido abrirse un poco más y contar que no quiere contar con Kiko para nada. Parece que la reconciliación es imposible, sobre todo después de que dijese que “Kiko no es imprescindible en mi vida. He tragado mucho estos 20 años”.

En el plató de ‘GH VIP 2018’, Kiko se ha defendido diciendo que todos han aguantado durante esos 20 años y que para él, Makoke tampoco es imprescindible. ¿En qué quedarán estos dos? ¿Habrá reconciliación después de la casa de ‘GH VIP 2018’?