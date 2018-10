‘GH VIP 2018’: El enfrentamiento de Techi e Isa Pantoja en ‘Gran Hermano VIP’

El cara a cara de Techi e Isa Pantoja en el plató de ‘GH VIP 2018’ ha sido uno de los más esperados. La amistad entre Isa y Techi se hizo muy fuerte dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, pero a Techi no le faltó demasiado tiempo para traicionar a su amiga una vez que estuvo fuera. Es por eso mismo por lo que Isa Pantoja, aunque no guarda rencor, no quiere saber nada más de ella como amiga.

“Yo te quiero pedir perdón porque llevo dándole vueltas desde que pasó. Me quería disculpar por esto que, bueno, no ha estado bien”, le ha dicho Techi a Isa. Ella le dijo que no era rencorosa, pero que había traicionado su confianza. Estas fueron las palabras de la hija de Isabel Pantoja:

“Tú sabes que yo no soy una persona rencorosa. Te brindé mi amistad de forma muy sincera, a pesar de las cosas que habían pasado antes y que tú sabes que has hecho mal. No voy a hacer leña del árbol caído. No me gusta que me juzguen a mí por las cosas que hayan pasado y me haya arrepentido, por lo cual tampoco quería juzgarte a ti por eso. Mi amistad contigo fue sincera y ojalá en mi camino Dios me ponga a menos amigas como tú y en tu vida te pongan a muchas como yo“.

Techi, a su vez, le ha comentado que sí, que se sintió muy unida a ella, pero que una amistad no se construye en quince días. Techi aprovechó el tirón de Isa Pantoja, pero no con buenas intenciones, en ‘GH VIP 2018’. ¿Qué piensa Omar de todo esto?

El cantante ha confesado que cree que Techi lo dice de corazón, a pesar de que su cabeza le dice que no. Además, ella sigue manteniendo que Isa y Asraf tuvieron un lío, a pesar de lo que ya se ha visto en los vídeos e imágenes de ‘GH VIP 2018’.